В Кузбассе за сутки резко похолодает до -29 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение ближайших суток температура в Кузбассе резко опустится до -29 градусов. Прогноз погоды на среду, 10 февраля, дали синоптики кемеровского гидрометцентра.

Ночью по области ожидается -18…-23 градуса, местами будет -23…-29. Днем температура воздуха в основном останется неизменной – в пределах -18…-23 градусов, правда местами все же будет -19…-24. Западный ветер ночью наберет скорость 5-10 метров в секунду с порывами до 16 метров. Днем он снизит скорость до 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров. Пройжет небольшой снег, местами поземки, на дорогах ожидается гололедица.

В Кемерове ночью 10 февраля столбики термометров зафиксируют -20…-22 градусов, днем потеплеет до -16…-18 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду ночью и 4-9 метров в секунду днем. Пройдет небольшой снег.

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