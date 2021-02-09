Об опасной погодной аномалии в Кузбассе предупреждает Гидрометцентр Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбасс идет аномальное понижение температуры – об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На Кузбасс в частности и всю Западную Сибирь в целом обрушится пятидневное экстремальное понижение температуры.

- Когда температурная аномалия зимой опускается до отметки минус семь и ниже, а поскольку мы прогнозируем что, как минимум, аномалия будет ниже минус семи. А это опасное явление погоды… Такое шторм-предупреждение было выпущено, и все готовятся к этому, - цитирует синоптика РИА.

Отклонение от температурной нормы составит от-8 до -10 градусов, а максимальное похолодание придется на вторую половину недели. Отметим, что, согласно данным кемеровского гидрометцентра, уже в ночь на среду минимальная температура воздуха составит -28 градусов, а в ночь на пятницу – 35 градусов мороза рот это дневные температуры также постепенно будут понижаться, и в четверг достигнут минимума: -23…-27 градусов.

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