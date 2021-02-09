Главного прокурора Кузбасса сняли с должности. Фото: Совет Федерации/ Youtube.com

Главного прокурора Кузбасса Павла Бухтоярова сняли с должности. Его перевели на аналогичное место в другой регион.

Во вторник, 9 февраля в Совете Федерации состоялись консультации по кандидатурам для назначения на должность региональных прокуроров, которые ранее представил президент России Владимир Путин. В частности обсуждались претенденты на должность прокуроров Республики Мордовия, Пермского края, Иркутской и Ростовской областей.

В ходе заседания участники верхней палаты российского парламента единогласно проголосовали за назначение Бухтоярова на должность прокурора Пермского края. Кто займет его должность, на данный момент не сообщается

Напомним, что Павел Бухтояров родился в 1963 году в Красноярске. В 1980 году окончил Уссурийское Суворовское военное училище и поступил в Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище, которое окончил в 1984 году. С 1992 года прошел путь от следователя военной прокуратуры до прокурора Республики Тыва. Последний пост он занимал в течение пяти лет. В 2012 году был назначен на должность главного прокурора Кузбасса.

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