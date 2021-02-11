12 000 школьников из Кузбасса планируют сдавать ГИА в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все желающие сдавать ГИА в 2021 году уже подали заявления. Как сообщает Министерство образования Кузбасса, в этом году принять участие в государственной итоговой аттестации планируют 11 891 человек.

Также в пресс-службе министерства отметили, что среди 11 981 пожелавших сдавать ГИА 10 739 - выпускники текущего года. Еще 794 человека являются выпускниками прошлых лет, 352 – обучающиеся техникумов и колледжей, два выпускника 10 классов и четыре человека, не прошедшие ГИА в прошлые годы.

- 10 944 участников выбрали для сдачи форму Единого государственного экзамена (ЕГЭ), 947 выпускников выбрали государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для получения аттестата. Основной период ЕГЭ-2021 пройдет с 31 мая по 2 июля, в форме ГВЭ – с 24 мая по 28 мая, - сообщили в министерстве образования Кузбасса.

Отметим, что экзамены будут проходить по 15 общеобразовательным предметам, средик которых есть обязательные для получения аттестата об окончании школы – русский язык и математика. Остальные предметы - на выбор.

Русский язык в формате ЕГЭ будут сдавать 10 576 человек, профильную математику – 5 762 человек, обществознание – 5 389, физику – 2 166, историю – 2 045 человек, биологию – 2 287.

Среди иностранных языков лидирует английский. 1046 человек решили сдавать этот экзамен. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались семь человек, французскому – один, китайскому – двое.

- Во всех пунктах проведения экзаменов будут применяться технология печати экзаменационных материалов и технология сканирования бланков ответов участников ЕГЭ, - отметили в министерстве образования.

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