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На 200 тысяч рублей оштрафованы предприятия Кузбасса за нарушение карантинных мер

Роспотребнадзор Кузбасса провел проверки
Мария КОЛОСОВА
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На 200 тысяч рублей оштрафованы предприятия Кузбасса за нарушение карантинных мер

На 200 тысяч рублей оштрафованы предприятия Кузбасса за нарушение карантинных мер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе предприятия получили штрафов на 200 тысяч рублей за то, что не соблюдали карантинные меры при действующем режиме повышенной готовности. Это выяснилось в ходе проверок регионального Росоптребнадзора.

В Кузбассе за неделю с 1 по 7 февраля специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проверили 58 субъектов на предмет соблюдения карантинных мер. В их числе - предприятия торговли и сферы услуг, общественного питания, школы и детские сады, предприятиях транспорта, промышленные объекты и др.

В результате было выявлено, что персонал и посетители нарушали масочный режим, который по-прежнему действует в регионе. Также не соблюдалась обязательная социальная дистанция и отсутствовала соответствующая разметка. В числе других нарушений – отсутствия дозаторов с антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств для уборки посещений, сама уборка проводилась некачественно или нерегулярно.

-За указанный выше период, судами вынесено 32 постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности в отношении 22 хозяйствующих субъектов и административного штрафа на сумму 200 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

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