Сауну на крыше кемеровской многоэтажки проверит Госжилинспекция

Жилец многоквартирного дома в Кемерове построил на крыше сауну. Фото: Инцидент Кузбасс/ Telegram

Госжилинспекция проведет проверку законности постройки сауны на крыше одной из кемеровских многоэтажек. Напомним, ранее в соцсетях появились видео, которые вызвали бурное обсуждение пользователей.

Накануне в социальных сетях появились видео с сауной на крыше одного из многоэтажных жилых домов. Ролики вызвали бурное обсуждение пользователей и привлекли внимание Госжилинспекции.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства, сейчас проводится проверка на законность постройки.

- Госжилинспекцией по данному факту проводится проверка, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что видео с сауной на крыше многоэтажного дома в Кемерове на проспекте Ленинградском, 22 появились вечером 10 февраля. Деревянную сауну с чил-аут зоной и кальяном построил жилец одной из квартир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жилец многоквартирного дома в Кемерове построил на крыше сауну

Жилец одного из многоквартирных домов в областной столице построил себе на крыше сауну. Необычную находку запечатлел на видео очевидец. (подробности)