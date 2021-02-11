Новокузнечанин получил на почте посылку с порошком и лишился свободы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Один из жителей Новокузнецка может надолго лишиться свободы из-за посылки, пришедшей из Китая. В посылке оказалось опасное вещество.

Кемеровские таможенники во время проверок обратили внимание на одну из посылок, пришедших на имя новокузнечанина. В пакете лежали не популярные товары из известного магазина, а пакет с 863,6 грамма порошка бежевого цвета. Как оказалось, порошок - наркотик синтетического происхождения MMBA(N)-073, ввоз которого в Россию запрещен.

Получателя посылки вскоре задержали. Он признался: знал, что приобретает наркотическое вещество, но все-таки сделал это по просьбе знакомого. Пакет он должен был передать тому и получить вознаграждение. Но вместо платы за труды и опасность мужчина и его товарищ могут лишиться свободы.

- В отношении жителей Новокузнецка 1991 и 1992 года рождения сотрудниками Кемеровской таможни возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров группой лиц в особо крупном размере. Получателю посылки и его знакомому грозит лишение свободы на срок до двадцати лет и штраф в размере до одного миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Кемеровской таможни.

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