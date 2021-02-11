Стало известно, зачем власти изымут землю и частный дом около ТЦ «Лапландия» в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Стало известно, зачем кемеровские власти изымут земельный участок, а также расположенный на нем жилой дом около ТЦ «Лапландия». Объекты находятся на улице 2-я Заречная, 229.

В Кемерове, недалеко от торгового центра «Лапландия», планируется изъять земельный участок площадью 600 квадратных метров, а также расположенный на нем частный жилой дом. Как следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии, на этом месте будут расположены объекты транспортной инфраструктуры.

«Постановлением администрации города Кемерово от 28.06.2019 № 1628 утвержден проект планировки и проект межевания территории в границах: проезд Центральный - проспект Притомский - улица Терешковой - проспект Октябрьский в Центральном районе города Кемерово. В целях строительства объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры муниципального значения органу местного самоуправления необходимо изъять для муниципальных нужд города Кемерово», - говорится в документе.

При этом указывается, что собственнику будут в качестве возмещения предоставлены другой участок и дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Кемерова изымут земельный участок и дом около торгового центра

Жилой дом и земельный участок изымут власти города Кемерово для муниципальных нужд. Находятся они неподалеку от торгового центра «Лапландия». (подробности)