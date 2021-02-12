Представитель минтранса России поделился мнением о транспортной реформе в Новокузнецке. Фото: Илья Зотов/ Instagram

Представитель Минтранса России с рабочим визитом побывал в Новокузнецке. Он оценил работу общественного транспорта и поделился мнением о проведенной в городе реформе.

Член Общественного совета при Министерстве транспорта России, председатель Объединения пассажиров России Илья Зотов 11 февраля приехал в Новокузнецк. Он лично оценил происходящие в городе изменения.

«Встретился с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым , обсудили работу транспорта, - написал Илья Зотов в своем Instagram-аккаунте. - Проблемы при реализации транспортной реформы есть, но приятно, что есть и план их решения. Впереди еще много дел, и мы готовы помогать в этом, повышая качество работы общественного транспорта».

Успел во время визита Илья Зотов ознакомиться и с историей города, которую он назвал интересной. В частности, представитель Минтранса посетил каменную крепость на Вознесенской горе, которая была построена в городе Кузнецке в 1800-1820 годах по распоряжению императора Павла I как часть Сибирской линии для защиты Южной Сибири.

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