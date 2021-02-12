Кузбасские власти рассказали о массовом отравлении в детском саду Фото: Мария ЛЕНЦ

Пользователи соцсетей сообщили о случае массового отравления в детском саду в деревне Ильинка, что в Новокузнецке. Ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Кузбасса.

Как отметили представители министерства, в больницу попали три ребенка, а не пять, как это сообщали очевидцы.

- 4 февраля трое воспитанников младшей разновозрастной группы МБДОУ «Ильинский детский сад» комбинированного вида попали в больницу № 8 Новокузнецка с одинаковыми симптомами: рвота, высокая температура. У одного ребенка выявлены признаки ротавируса неизвестной этиологии, диагноз не поставлен, - отметили в пресс-службе министерства.

Также в сообщении, которое размещено в соцсетях, говорится о том, что в соответствии с предписанием Роспотребнадзора деятельность младшей разновозрастной группы приостановлена с 8 по 17 февраля. При этом ни одного нового случая ухудшения самочувствия не зафиксировано.

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