Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в Кемерове 14 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кемерове в воскресенье, 14 февраля, пройдет муниципальный этап XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Она должна была состояться раньше, но была перенесена из-за морозов.

Городская комиссия уже завершила процедуру допуска участников к соревнованиям. Все, кто успел записаться, выйдут на лыжню в кемеровском сосновом бору.

Организаторы отмечают, что центральный старт открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на территории Кузбасса пройдет в городе Топки на лыжной базе «Лесная». А в Кемерове спортивное событие состоится 14 февраля на базе СШОР № 3 (улица Волкова, 45). Старт запланирован на 11.00, а в 14.00 будет награждение победителей.

-Для обеспечения безопасности 14 февраля с 11.00 до 14.00, на время проведения соревнований, вход на лыжные трассы Рудничного бора будет ограничен, пункт проката спортивного инвентаря начнет работу с 14.00, - сообщили в пресс-службе городоской администрации.

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