Один человек с коронавирусом умер в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб региона опубликовал сводку по коронавирусу утром 13 января. Специалисты озвучили последние данные, в которых сообщили о смерти еще одной женщины, которая болела этим инфекционным заболеванием.

Также за минувшие сутки 81 человек заболели, и общее число заразившихся с начала пандемии достигло 30 661 человека. А вот отрицательные анализы на COVID-19 пришли 102 пациентам, лечившимся от инфекции. За все время выздоровели уже 29 391 кузбассовцев.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают меньше тысячи человек, а именно 726 пациентов с диагнозом COVID-19. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 092 человека.

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