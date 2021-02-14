Следком проводит проверку по факту гибели человека на шахте «Юбилейная» Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека на шахте «Юбилейная» в Новокузнецком городском округе. Напомним, ночью 14 февраля там произошло обрушение породы.

Пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области сообщила о начале доследственной проверки по факту гибели 33-летнего машиниста горно-вымоечных машин во время обрушения породы на шахте «Юбилейная».

«14 февраля в 02.38 поступило сообщение, что в конвейерном штреке угольного предприятия произошло обрушение породы, в штреке находилось 98 рабочих, 97 были выведены на поверхность, 1 погиб. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время тело погибшего подняли на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Судмедэкспертам предстоит установить точную причину смерти. Как сообщает ведомство, по предварительной информации обрушение произошло в момент, когда пострадавший проводил отбойку горной массы комбайном.