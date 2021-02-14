Один человек погиб во время обрушения на шахте в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецком городском округе случилось чрезвычайное происшествие на шахте «Юбилейная». Здесь во время обрушения породы погиб по меньшей мере один человек.

Как сообщили в МЧС России, инцидент случился ночью в 03:10 по местному времени. В этот момент 98 горняков находились под землей.

- 92 человека выведены на поверхность, пять человек остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, один человек, к сожалению, обнаружен без признаков жизни, - сказали в ведомстве.

В спасательной операции участвовали, как минимум, 24 спасателя, также было задействовано пять единиц техники. Стало известно также, что системы жизнеобеспечения шахты работают в штатном режиме. В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной обрушения породы. Причины обрушения позже установят специалисты.

СПРАВКА КП

ООО «Шахта «Юбилейная» входит в состав Холдинга «ТопПром» с 14 февраля 2013 г. и является действующей сырьевой базой предприятия. В 2013-2015 гг. на предприятии шла реализация глобального проекта технического перевооружения, который завершился запуском шахты по добыче угля 2 февраля 2016 г. Уже через два года произведен запуск второй очереди шахты. Цель – стабильная работа и увеличение производственной мощности предприятия.

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