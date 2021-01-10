Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса организовала проверку на шахте «Шерегешская» после того, как там произошло задымление. В этот момент под землей находилось около 200 горняков, которых эвакуировали на поверхность.ЧП в Таштагольском районе случилось примерно в 14:20 в субботу, 9 января. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал. Также сейчас эксперты выясняют, почему произошло задымление. Но у власти отметили, что в тот день на шахте велись сварочные работы.- В связи с произошедшим прокуратурой города Таштагола организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Кузбассе эвакуировали около 200 горняков из-за пожара на шахтеВ Кемеровской области 9 января случился пожар на шахте «Шерегешская». В связи с этим эвакуировали около 200 горняков (подробности)Замгубернатора прокомментировал пожар на шахте в КузбассеЗаместитель Губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов прокомментировал пожар на шахте «Шерегешская» (подробности)С семьями работают психологи: мэр Белова прокомментировал аварию на шахтеМэр Белова Алексей Курносов прокомментировал аварию на шахте «Чертинская- Коксовая», которая произошла в ночь на понедельник, 14 сентября. В настоящее время с семьями пострадавших работают психологи. (подробности)Прокуратура назвала причину обрушения на шахте в КузбассеОдин горняк погиб, еще один находится под завалами - таковы последствия обрушения на шахте «Чертинская-Коксовая». Почему оно случилось, рассказали в областной прокуратуре. (подробности)Следком: при обрушении на шахте в Кузбассе погиб проходчикПри обрушении на шахте в Кузбассе погиб проходчик - об этом сообщает следственное управление регионального Следкома. Судьба еще одного горняка неизвестна. (подробности)Стали известны имена пострадавших при обрушении на шахте в КузбассеСтали известны имена двух горняков, которые пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе. (подробности)