Заместитель Губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов прокомментировал пожар на шахте «Шерегешская». Известно, что последствия возгорания были устранены.- По предварительным данным инцидент произошёл около 14:00 из-за возгорания в бытовке. Причины выясняются. С 18:00 шахта будет работать в обычном режиме, - написал Панов в своем аккаунте в Instagram.9 январе на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе произошло задымление. В этот момент под землей находилось более 180 человек. Горняков эвакуировали на поверхность. Замгубернатора также добавил, что жертв и пострадавших нет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Кузбассе эвакуировали около 200 горняков из-за пожара на шахтеВ Кемеровской области 9 января случился пожар на шахте «Шерегешская». В связи с этим эвакуировали около 200 горняков (подробности)С семьями работают психологи: мэр Белова прокомментировал аварию на шахтеМэр Белова Алексей Курносов прокомментировал аварию на шахте «Чертинская- Коксовая», которая произошла в ночь на понедельник, 14 сентября. В настоящее время с семьями пострадавших работают психологи. (подробности)Прокуратура назвала причину обрушения на шахте в КузбассеОдин горняк погиб, еще один находится под завалами - таковы последствия обрушения на шахте «Чертинская-Коксовая». Почему оно случилось, рассказали в областной прокуратуре. (подробности)Следком: при обрушении на шахте в Кузбассе погиб проходчикПри обрушении на шахте в Кузбассе погиб проходчик - об этом сообщает следственное управление регионального Следкома. Судьба еще одного горняка неизвестна. (подробности)Стали известны имена пострадавших при обрушении на шахте в КузбассеСтали известны имена двух горняков, которые пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе. (подробности)