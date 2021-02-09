5 горняков погибли и 11 пострадали в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение первого месяца на угольных предприятиях Кузбасса случилось 17 чрезвычайных происшествий. Некоторые из них – с летальным исходом.

«Анализ обстановки на угледобывающих и перерабатывающих предприятиях. Было зарегистрировано 17 происшествий на угледобывающих и перерабатывающих предприятиях, в которых пострадало 11 человек, 5 погибло. Количество происшествий возросло и достигло показателей января 2014 года», — приводит данные исследований Единой дежурно-диспетчерской службы по региону новостной портал «Ваш город».

Среди ЧП – три несчастных случая, семь заболеваний, два пожара, два выхода оборудования из строя, один случай выброса метана. В одной из случаев был зафиксирован съезд с дороги и еще в одном – обрушение породы. При этом ЧП происходили на разных предприятия региона.

Напомним, несколько дней назад произошло смертельное ЧП: после выброса метана под завалами оказались три горняка шахты имени Тихова. Остальные шахтеры успели подняться на поверхность.

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