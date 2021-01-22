Прокуратура начала проверку на шахте с погибшими горняками в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с несчастным случаем, который произошел на шахте имени Тихова.

Для расследования обстоятельств и причин выброса метана и последовавшего за ним обрушения кровли, создана комиссия. В ее состав вошел прокурор Ленинск-Кузнецкого района Данил Адаменко. В настоящее время специалисты осматривают место происшествия. Все горные работы приостановлены.

Напомним, во время выполнения работ ночью 22 января, около 1.30, под землей произошел внезапный выброс газа. За ним последовал взрыв и обрушение кровли. В тот момент в шахте находились 44 человека. 41 горняка тут же вывели на поверхность, однако под завалами остались три шахтера. Тела двоих из них были обнаружены в скором времени. Поиск еще одного продолжается.

Справка «КП»

Шахта имени Тихова находится в Ленинске-Кузнецком и входит в состав промышленно-металлургического холдинга ПМХ. Она была запущена в эксплуатацию в июле 2017 года. Ее проектная мощность составляет 1,5 миллиона тонн угля в год. Предприятие производит дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж. Инвестиции ПМХ в строительство составили 12,5 миллиарда рублей.

При этом на шахте уже происходили ЧП. Так, 8 февраля 2019 года после выброса метана и обрушения породы погиб один горнорабочий. 190 человек в тот раз удалось спасти. А в 2018 году из-за подтопления аварийного участка пришлось эвакуировать из шахты 289 человек.

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