При обрушении породы в кузбасской шахте погибли три горняка

При обрушении породы в кузбасской шахте погибли два человека Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Три горняка погибли под завалами, которые образовались после выброса метана на «Шахте имени Тихова».

По предварительным данным, ночью на шахте имени Тихова произошел выброс метана, а затем – обрушение кровли в подготовительном забое на глубине 265 метров. В этот момент в шахте находились 44 человека. На месте ЧП работают три отряда и медицинская бригада экстренного реагирования филиала «Кемеровский военизированный горноспасательных отряд». Сразу же на поверхность вывели 41 горняка – на месте их осмотрели врачи. Под завалами же остались три человека. Тело одного была найдено сразу же, тело второго – спустя некоторое время. Позже было установлено и местонахождение тела третьего горняка.

- Семьи погибших горняков получат всю необходимую помощь и поддержку от угледобывающей компании и Правительства Кузбасса, - сообщил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов.

В связи с гибелью двух горняков Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело о нарушении требований промбезопасности опасных производств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте работает следственная группа, которая призвана установить причины и обстоятельства гибели людей.

Кроме того, начала проверку областная прокуратура. Сейчас на месте ЧП работает комиссия, в состав которой входит прокурор Ленинск-Кузнецкого района.

Справка КП

Шахта имени Тихова находится в Ленинске-Кузнецком и входит в состав промышленно-металлургического холдинга ПМХ. Она была запущена в эксплуатацию в июле 2017 года. Ее проектная мощность составляет 1,5 миллиона тонн угля в год. Предприятие производит дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж. Инвестиции ПМХ в строительство составили 12,5 миллиарда рублей.

При этом на шахте уже происходили ЧП, так, 8 февраля 2019 года после выброса метана и обрушения породы погиб один горнорабочий. Тогда семье погибшего выплатили компенсацию в три миллиона рублей.190 человек в тот раз удалось спасти.

А в 2018 году из-за подтопления аварийного участка пришлось эвакуировать из шахты 289 человек.

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