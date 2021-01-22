Названы имена погибших при обрушении в шахте в Кузбассе

Названы имена погибших при обрушении на кузбасской шахте горняков. ФОТО: кадр видео "Вести Кузбасс"

Стали известны имена горняков, оказавшихся под завалами на шахте имени Тихова в Ленинске-Кузнецком. ЧП произошло в ночь с четверга на пятницу, 22 января.

После выброса метана и обрушения горных пород в шахте имени Тихова спасатели обнаружили под завалами тела трех человек.

- В забое, где произошел выброс, работали три шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ, - написал на своей странице в сети Инстаграм замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

А позже стали известны и имена погибших. Это подземный горный мастер Алексей Чащин 1978 года рождения, машинист горно-выемочных работ Дмитрий Константинов 1983 года рождения и машинист горно-выемочных работ Сергей Фокин 1982 года рождения. об этом сообщает осведомленный источник.

- Семьи погибших горняков получат всю необходимую помощь и поддержку от угледобывающей компании и Правительства Кузбасса, - добавил Андрей Панов.

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