Семьям погибших при обрушении на шахте горняков власти Кузбасса окажут помощь. ФОТО: кадр видео "Вести Кузбасс"

Замгубернатора Кузбасса Андрей Панов сообщил о том, что семьям горняков, погибших при обрушении на кузбасской шахте, будет оказана помощь.

«Семьи погибших горняков получат всю необходимую помощь и поддержку от угледобывающей компании и правительства Кузбасса», - написал на своей странице в Instagram Андрей Панов.

Напомним, обрушение на шахте произошло после внезапного выброса угля и газа в подготовительном забое на глубине 265 метров. В этот момент под землей находились 44 человека. 41 из них удалось сразу вывести на поверхность. А поиски еще трех горняков, оставшихся под завалами, заняли некоторое время. Тела двух из них были найдены вскоре после обрушения, а чтобы обнаружить тело третьего, потребовалось несколько часов.

Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая должна установить причины и обстоятельства ЧП. Проводит проверку областная прокуратура, а также Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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