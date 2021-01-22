Обнаружено тело третьего горняка, погибшего при ЧП на шахте имени Тихова. Фото: metholding.ru

Спасатели обнаружили тело третьего горняка, погибшего при взрыве в шахте имени Тихова. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает замгубернатора Андрей Панов.

Внезапный выброс угля и газа в подготовительном забое на глубине 265 метров произошел ночью 22 января, около 1.30. В тот момент в шахте находились 44 человека, 41 горняка сразу же вывели на поверхность.

Тела двух шахтеров без признаков жизни спасатели обнаружили в скором времени, а позже -тело третьего горняка, чья судьба в течение некоторого времени оставалась неизвестной.

- Семьи погибших горняков получат всю необходимую помощь и поддержку от угледобывающей компании и правительства Кузбасса, - сообщил замгубернатора Андрей Панов. - На шахте работает оперативный штаб по ликвидации аварии, в составе которого министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев, представители ВГСЧ МЧС России, Ростехнадзора, руководство угольного предприятия.

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