После гибели горняков Ростехнадзор потребовал приостановить работу кузбасской шахты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы Ростехнадзора обследовали место аварии на шахте в Кузбассе, где погибли горняки. Специалисты потребовали приостановить работу предприятия.

Чрезвычайное происшествие случилось на шахте имени С.Д. Тихова в Ленинске-Кузнецком. Здесь 22 января примерно 1:30 был внезапный выброс угля и газа. В это время под землей находились 44 человека. Эвакуироваться удалось 41 горняку, а тела трех погибших позже спасатели обнаружили под завалами.

Ростехнадзора сообщил, что на дальнейшие работы по проведению выработки наложен временный запрет. Также ведомство запросило приостановить работу шахту на 90 суток. Суд будет рассматривать это требование. Кроме того, было выдано предписание к устранению нарушений, выявленных специалистами ведомства.

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