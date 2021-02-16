Торговый центр за 75 миллионов рублей продают в Кемерове. ФОТО: avito.ru

Здание еще одного торгового центра выставлено на продажу в Кемерове. объявление о продаже появилось на популярном сайте.

На одном из популярных сайтов с бесплатными объявлениями появилось сообщение о том, что в Кировском районе города Кемерово на продажу выставлено 4-этажное здание, которое является торговым центром. При продаже продавец планирует получить за него 75 миллионов рублей.

«Продажа готового арендного бизнеса с надежными и сильными федеральными арендаторами. Здание расположено в центре жилого массива, в микрорайоне Кировский, рядом с аллеей, по которой гуляют все жители района и где проводятся все праздники, а также гуляют дети с их родителями», - так зарактеридует предмет продажи автор объявления.

Также сообщается, что площадь здания составляет 4803 квадратных мета, а общий арендный потолок – 1 148 740 рублей. По оценке продавца, срок окупаемости – от четырех до 5,4 года.

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