Несколько ограничений по коронавирусу отменили в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу несколько ограничений, связанных с коронавирусом, отменили в Кузбассе. Часть из них касаются детей.

Днем 16 февраля стало известно об отмене ряда ограничений, которые вводились ранее из-за коронавруса. Так, теперь родители и другие родственники малышей снова могут присутствовать на мероприятиях в детских садах. Однако при этом в зале число взрослых не должно превышать общее количество детей.

Еще одно снятое ограничение касается более старших детей - они снова могут ездить в федеральные центры «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена».

Третье послабление режима повышенной готовности связано с ношением средств индивидуальной защиты. Кроме случаев, когда их использование предписано санитарными нормами.

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