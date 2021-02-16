В Кузбассе продлили ограничения для людей старше 65 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно об изменении мер против коронавирусной инфекции, которые действуют в Кузбассе.

Одна из этих мер касается представителей зрелого возраста. Так, до 3 марта в Кузбассе продлена домашняя изоляция для людей старше 65 лет.

Кроме того, стало известно и об отмене ряда ограничений. Согласно распоряжению, которое подписал губернатор Сергей Цивилев, на утренниках в детских садах вновь могут присутствовать родители и другие родственники малышей. Однако их должно быть не больше общего количества детей.

Кроме того, дети постарше и подростки могут вновь ездить в федеральные центры «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена».

Еще одно распоряжение касается отмены обязательного ношения защитных перчаток - кроме тех случаев, когда их использование предписано санитарными нормами.

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