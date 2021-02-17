Последствия сильного ночного снегопада в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Снегопад обрушился ночью на Кемерово. Его последствия запечатлены на фото.

Минувшей ночью, как и обещали синоптики, на Кемерово обрушился сильный снегопад. Белые хлопья снега шапками легли на машины и деревья, засыпали все дорожки и дороги, и город словно наполнился свежестью и чистотой.

Снег. Кемерово. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Однако снегопад создал дополнительную работу коммунальщикам: специалистам предстоит очистить улицы от снега, чтобы обеспечить безопасность движения как автотранспорта, так и пешеходов.

После снегопада. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Напомним, в Кузбассе на этой неделе погода очень переменчивая. Температура воздуха меняется с +6 до -27 градусов.

Последствия снегопада Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

При этом в течение недели ожидается снег, мокрый снег, усиление ветра до 20 метров в секунду, а также снежные заносы и гололедица.

Дорожка из следов перед подъездом. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

К слову, именно о метелях и гололедице предупреждают синоптики кузбассовцев 17 февраля. Так что, отправляясь в путь, будьте осторожны и внимательны.