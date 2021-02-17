84-летняя женщина погибла под рухнувшим с крыши снегом в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Очистка крыши от снега закончилась гибелью 84-летней женщины. Как оказалось, к ее смерти невольно причастным стал 59-летний сын.

После снегопадов крыши частных домов очень нуждаются в очистке от снега, поэтому 84-летняя жительница Промышленновского района попросила своего сына заняться этим. Мужчина взял лопату и поднялся на кровлю. В какой-то момент снег стал самостоятельно сходить вниз и утянул за собой кузбассовца. Сугроб, в который его стянуло, смягчил падение.

Таким образом, сбрасывание снега с крыши быстро перешло в очистку двора от него. В какой-то момент мужчина обнаружил под снегом свою 84-летнюю мать. Женщина не подавала признаков жизни, и прибывшие врачи лишь констатировали ее смерть.

- Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину гибели потерпевшей. Также следствием будет устанавливаться, соблюдал ли мужчина технику безопасности при сбросе снега с крыши, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.