Ушла с котом: в полиции сообщили подробности розыска 14-летней школьницы из Кузбасса Фото: Екатерина РОМАНОВА

В полиции сообщили подробности поисковой операции: сейчас стражи порядка разыскивают 14-летнюю школьницу из Мариинска: она ушла из дома и пропала. К слову, девушка ушла не одна. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 14-летняя школьница ушла из дома 19 февраля около 13.00. домой она не вернулась, на связь не выходит. Уходя, девушка взяла с собой кота.

Приметы: рост 165 – 170 сантиметров, плотного телосложения, на вид 16-17 лет, волосы короткие прямые русые.

Была одета: куртка зимняя зеленого цвета длиной ниже колен с розовым мехом на капюшоне, шапка вязаная бежевая, на ногах черные ботинки.

С собой взяла кота.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам в Мариинске: 8-(38443)-5-25-43, 5-06-29 либо «02» («102» - с мобильного).