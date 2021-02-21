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Кузбассовцев предупредили об аномальных холодах на 23 февраля

Именно праздничный день станет одним из самых морозных
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Кузбассовцев предупредили об аномальных холодах на 23 февраля

Кузбассовцев предупредили об аномальных холодах на 23 февраля

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ближайшие пять дней в Кузбасс придут аномальные холода. Согласно прогнозу, сделанному Гидрометцентром России, День защитника Отечества станет одним из самых морозных.

О наступлении аномальных холодов жителей региона предупредил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. По его словам, в ближайшие дни будет холодно на территории всей России.

- Везде отрицательная аномалия в ближайшие пять дней. Наиболее холодная она 23-го числа на европейской территории, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае, - цитирует слова Романа Вильфанда РИА-новости.

В праздничный день погода будет по-мужски суровой. В ночь на 23 февраля, согласно данным портала Гисметео, ожидается около -25 градусов по северу региона и порядка -20 градусов по югу. А следующая ночь будет еще холоднее на 5-7 градусов.

Днем 23 февраля воздух прогреется до -19 градусов по северу и до -13 – по югу Кузбасса. При этом синоптики прогнозирую переменную облачность и минимальную вероятность осадков. Юго-западный ветер будет менять направление, однако его скорость не превысит 2-4 метров в секунду. Временами – штиль.

Погода в Кузбассе