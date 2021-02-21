В Следкоме и МВД прокомментировали убийство 23-летней девушки из Кемерова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном Следкоме и ГУ МВД по Кемеровской области рассказали о том, что будет с полицейскими, которые проигнорировали многократные звонки жителей одного из домов на Ленинградском проспекте в Кемерове.

Соседи несколько раз звонили в полицию и сообщали о том, что в одной из квартир избивают женщину. Однако стражи порядка не торопились на вызов. Когда же они, наконец, прибыли по сигналу, девушка уже была мертва.

Сигнал о том, что в одной из квартир слышны женские крики о помощи, поступил около пяти часов утра 14 января 2020 года. Его приняли 41-летний начальник смены дежурной части и 40-летний старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Кемерову. Однако они не стали сразу отправлять группу на проверку информации.

- В результате халатных действий полицейских: преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра. 23-летний мужчина, убивший бывшую сожительницу, был задержан на месте преступления, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области.

Мужчины отказались сотрудничать со следствием и не признали своей вины. Тем не менее, следствие собрало необходимую доказательную базу, и уголовное дело о халатности направлено в суд.

- В настоящее время оно рассматривается в суде. Указанные сотрудники понесут наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, по результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

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