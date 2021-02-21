Три часа пытал, а потом задушил: Жителя Кемерова судят за убийство бывшей девушки

Соседи все слышали: Садист три часа мучил и душил девушку в Кемерове Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кемеровчанке Вере было всего 23 года, когда оборвалась ее жизнь. Ее – умницу и красавицу – больше трех часов истязал бывший сожитель. Соседи все слышали и вызывали полицию, однако стражи порядка не приехали вовремя.

Девушка Вера была человеком неординарным, талантливым, творческим, училась в КузГТУ, строила серьезные планы на будущее. Неожиданно нагрянула любовь – в виде молодого человека по имени Владислав. Он оказался ее полной противоположностью: вырос в неблагополучной семье, еще в 9 классе бросил учебу, да еще и проблемы с законом имел – именно так характеризует парня портал «Открытый город».

В какой-то момент Вера устала от таких отношений и сообщила Владиславу о расставании. А потом приехала к нему домой: девушка хотела всего лишь забрать свои вещи, но у Владислава оказались совершенно другие планы.

Вера была позитивным и творческим человеком. ФОТО:www.facebook.com/popova.alyona

Бил три часа...

Нам неизвестно, просил ли он ее передумать, что отвечала Вера бывшему возлюбленному, но в какой-то момент мужчина ударил девушку. Потом – еще раз, и еще, еще, еще…

- Владислав нанес Вере не менее 56 телесных повреждений: кровоподтеки, порезы, сломанный нос, черепно-мозговая травма. Он не оставил на теле девушки ни одного живого места. В конечном итоге он задушил Веру шнуром от утюга, - рассказывает Алена Попова, защитница прав женщин, рассказавшая на своей странице в Фейсбуке эту историю.

По словам Алены Поповой, Владислав избивал свою подругу на протяжении трех с половиной часов. Все это время девушка пыталась вырваться из квартиры, подбегала к дверям, но озверевший мужчина догонял, отбрасывал ее от двери обратно – в комнату. И там все начиналось сначала. Соседи слышали крики и страшные звуки. Сначала они пытались достучаться и потребовать тишины, а потом стали звонить в полицию. Раз за разом они набирали номер «112», но помощи все не было и не было.

- 14 января 2020 года около 04:55 через систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в полицию поступило несколько сообщений от жителей одного из домов по проспекту Ленинградскому города Кемерово о женских криках в одной из квартир, - комментирует события той ночи Игорь Ситдиков, начальник ОИОС ГУ МВД России по Кемеровской области. - Данное сообщение было передано для отработки в дежурную часть отдела полиции «Ленинский», однако сотрудники дежурной части не приняли необходимых мер для реагирования на сигнал.

За этими словами скрывается следующее: полиция не приехала тогда, когда была Вера была еще жива. А ее сожитель, зверея все больше, бил и бил свою жертву. К тому моменту, когда соседи при помощи лома вскрыли дверь, девушка уже была мертва. Приехавшие, в конце концов, сотрудники полиции, задержали его на месте преступления.

Накажут и истязателя, и полоицейских

Сейчас уголовное дело в отношении Владислава рассматривается в Ленинском районном суде города Кемерово. Первое заседание было назначено на 11 декабря 2020 года, однако несколько раз переносилось из-за неявки свидетелей. Следующее заседание должно состояться 24 февраля. Однако в том, что Владислав получит то наказание, которое заслужил, правозащитница Алена Попова сомневается.

- Убийцу теперь судят не по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью» с наказанием до 20 лет лишения свободы, а по более легкой части статьи об убийстве, - отмечает Алена Попова. - Несмотря на ходатайства, дело так и не было переквалифицировано.

Правозащитница утверждает, что в обвинении указано, что Владислав всего лишь несколько раз ударил жертву и задушил, а значит и срок он может получить совсем небольшой.

Сотрудники полиции, проигнорировавшие звонки соседей, также понесут ответственность. В отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело о халатности.

- В результате халатных действий полицейских преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно. В квартире многоэтажного дома была убита 23-летняя жительница областного центра. 23-летний мужчина, убивший бывшую сожительницу, был задержан на месте преступления. В