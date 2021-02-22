Россияне подписывают петицию с требованием более сурового наказания убийцы молодой кемеровчанки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сети появилась петиция с требованием более сурового наказания для убийцы 23-летней кемеровчанки. Она была опубликована на сайте change.org.

В сообщении рассказывают подробности преступления, которое совершил бывший парень студентки в январе 2020 года. На протяжении нескольких часов 23-летний обвиняемый жестоко убивал студентку - бил, резал ножом. Свидетелями преступления стали соседи, которые пытались помочь Вере. Они несколько раз звонили в полицию, взломали ломом железную дверь. Однако девушка скончалась в той самой квартире на Ленинградском проспекте, где над ней издевались.

- Убийцу теперь судят не по статье «убийство, совершённое с особой жестокостью» с наказанием до 20 лет лишения свободы, а по более лёгкой части статьи 105 УК РФ. Несмотря на ходатайства, дело так и не было переквалифицировано. В обвинении написали, что он всего лишь несколько раз ударил жертву и задушил, а ведь он измывался над ней часами. Так что убийца может получить небольшой срок, да ещё выйти по УДО, - написали в петиции.

Кроме того люди требуют справедливого наказания для полицейских. Несмотря на то, что соседи много раз звонили в полицию, на помощь так никто и не приехал.

На момент выхода этой публикации петицию подписали более 1 100 человек.

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