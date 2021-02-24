До -40 градусов опустилась ночью температура в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Минувшая ночь была очень морозной в Кузбассе. Местами в регионе столбики термометров опустились до -40 градусов.

Согласно данным, которые предоставляет портал «Гисметео», ночь на 24 февраля была очень холодной – особенно по северу региона. Так, если в Таштаголе и Новокузнецке столбики термометров опускались до -24 градусов, то в Кемерове было -33 градуса, в Юрге – 38 градусов мороза, а в Яе и вовсе -40.

Местами похолодало до -40 градусов. ФОТО: скриншот страницы Гисметео Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Однако уже сегодня днем будет довольно тепло: в Кемерове ожидается до -12 градусов и снег, в Белове – до -8, в Яе – до -17, а в Юрге – до -15. В Новокузнецке воздух прогреется до -7 и пойдет снег. В Таштаголе также будет снежно и -6 градусов. А в Междуреченске, где еще ночью было -33 градуса, воздух прогреется до -5 градусов. Во второй половине дня также пройдет снег.

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