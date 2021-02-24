Храм в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» возводят в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба Кузбасской митрополии

К лету в Гурьевске планируют возвести храм в честь блаженной Ксении Петербургской. Его поспросили построить в память о тех, кто погиб при пожаре, который произошел три года назад в ТЦ «Зимняя вишня».

Жительница Гурьевска Наталья Мухина потеряла в том страшном пожаре сына Антона и внука Ратибора. И некоторое время назад она обратилась к митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху с просьбой построить храм в память о своих родных. Владыка благословил ее, поддержал просьбу Натальи Мухиной и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас работа на стройплощадке кипит. Завершены работы по проектированию, вырыт и засыпан щебнем котлован, залита бетонная подушка, приобретаются необходимые стройматериалы. В строительстве помогают местные предприниматели и простые граждане, и уже к празднованию 300-летия Кузбасса работы должны завершиться.

На стройплощадке вовсю кипит работа. ФОТО: пресс-служба Кузбасской митрополии

- Это будет белокаменный храм. Его внешний облик будет напоминать Афонский храм в Москве, именно по его образу разрабатывался проект. До революции на этом месте стояла часовня, в которой отпевали умерших. В новом храме также будет происходит прощание перед погребением, - рассказали в пресс-службе Кузбасской митрополии. - Впереди предстоит еще много работы, все желающие могут присоединиться к благому делу.