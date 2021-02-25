Настоящий богатырь: В Кемерове родился мальчик весом 5 килограммов

Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Фото: Кузбасская областная клиническая больница.

В Кузбасской областной детской клиничекой больнице родился мальчик весом 5 кг и ростом 61 см. Малыш появился на свет в праздничный день 23 февраля.

- Это лучший подарок для моего мужа! - говорит Светлана, счастливая мама богатыря, - На УЗИ спросили первым делом: "У вас двойня?" Я ответила: "Нет, там один ребенок". Поэтому весь персонал был немножко в шоке.

Интересно, что в первый ребенок в семье тоже родился не маленьким - 4 200 кг. Да и сами родители при рождении отличались богатырским сложением: и мама, и папа появдялись на свет весом около 5 кг.

Новорожденного богатыря родители назвали Димой.

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