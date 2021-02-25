«Сидеть будут все»: как отреагировала полиция на смерть Веры Пехтелевой. ФОТО: кадр видео vesti.ru

Камера наблюдения, установленная в дежурной части полиции, сняла то, что происходило после сообщения о смерти Веры Пехтелевой.

Сотрудники полиции, проигнорировавшие сигнал о драке в общежитии на Ленинградском проспекте, переданный дежурным системы 112, очень ярко отреагировали на следующий сигнал. В течение двух с половиной часов они игнорировали сообщения о том, что в одной из комнат избивают девушку. Когда же им поступил последний сигнал - о том, что девушка мертва, дежурные засуетились.

Оперативный дежурный, некоторое время назад спокойно не обращавший внимания на сигналы, тут же отправил на Ленинградский проспект сразу несколько экипажей. Потом позвонил руководству, отчитался и, понимая, что произошло нечто страшное, бросил свой телефон на стол.

- Александр Васильевич сказал, что за нереагирование сидеть будем все, - такие слова записала камера наблюдения.

В отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело о халатности.

- В результате халатных действий полицейских преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно. В квартире многоэтажного дома была убита 23-летняя жительница областного центра. 23-летний мужчина, убивший бывшую сожительницу, был задержан на месте преступления. В настоящее время уголовное дело в отношении него рассматривается в суде, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, Веру Пехтелеву убил ее бывший парень. 23-летний мужчина в течение 3,5 часа избивал девушку, наносил ей раны ножом и тупыми предметами, а потом задушил шнуром от утюга. Слышавшие крики соседи не менее семи раз звонили на номер 112, но помощь так и не пришла. Когда соседи ломом вскрыли дверь, девушка уже была мертва.

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