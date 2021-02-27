Родилась первая тройня в этом году в Кузбассе

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Первая тройня в 2021 году родилась в Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова. Семье подарят памятные медальоны и окажут материальную помощь.

Два мальчика и девочка появились на свет в семье 27-летней кемеровчанки Рузанны Саргасян и Цолак Саргасян. Вес малышей составил от 1740 до 2190 граммов, а их рост - от 42 до 45 сантиметров.

Детям дали имена Лео, Роман и Ангелина. Как рассказали в пресс-службе АПК, сразу после рождения младенцев поместили в отделение реанимации, а сейчас они вместе с мамой находятся в отделении патологии новорожденных.

Власти хотят помочь многодетной семье. Городская администрация рассмотрит вопрос об улучшении их жилищных условий.

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