Родилась первая тройня в этом году в Кузбассе

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Первая тройня в 2021 году родилась в Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова. Семье подарят памятные медальоны и окажут материальную помощь.
Два мальчика и девочка появились на свет в семье 27-летней кемеровчанки Рузанны Саргасян и Цолак Саргасян. Вес малышей составил от 1740 до 2190 граммов, а их рост - от 42 до 45 сантиметров.
Детям дали имена Лео, Роман и Ангелина. Как рассказали в пресс-службе АПК, сразу после рождения младенцев поместили в отделение реанимации, а сейчас они вместе с мамой находятся в отделении патологии новорожденных.
Власти хотят помочь многодетной семье. Городская администрация рассмотрит вопрос об улучшении их жилищных условий.
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