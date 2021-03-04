Дедушка растерзанной собаками девочки предстанет перед судом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кемерове перед судом предстанет дедушка годовалой девочки: ребенка накануне Нового года растерзала собака.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, уголовное дело о гибели ребенка в новогоднюю ночь направлено в суд. В причинении смерти по неосторожности обвиняется дедушка погибшей девочки: именно он, по версии следствия, оставил без присмотра крупную собаку.

- Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Вину он признал полностью, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Кемеровский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трагедия случилась 31 декабря 2020 года. В тот день родители годовалой девочки приехали в гости в частный дом в поселок Металлплощадка. Мать оставила дочку под присмотром бабушки, а сама вышла во двор. В доме также находилась собака крупной породы: ее заперли в комнате, однако животное сумело вырваться оттуда и напало на ребенка.

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