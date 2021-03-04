Крепкий ветер, метели и +6 градусов: синоптики дали прогноз погоды на праздничные выходные Фото: Влад КОМЯКОВ

Впереди долгие праздничные выходные, когда многие кузбассовцы будут праздновать 8 марта. Какой будет погода в эти дни? Мы расскажем об этом!

В ночь на 5 марта в Кузбассе ожидается от -4 до -9 градусов, местами – от 14 до 19 градусов мороза. Порывистый юго-западный ветер ночью может достигать скорости 14 метров в секунду, а днем усилится до 7-12, а при порывах и до 15-20 метров в секунду. днем воздух прогреется до -1…-6 градусов, местами – до 2-7 градусов тепла. Пройдет снег, мокрый снег, местами – метели.

В ночь на субботу, 6 марта, температура опуститься до -4…-9 градусов, местами – до -14. Западный ветер ночью усилится до 10-15 метров в секунду, а при порывах – до 17-22. Однако днем слегка ослабнет – до 8-13, а при порывах до 15-20 метров в секунду воздух прогреется до 0…-5, местами – до +1…+6 градусов. Ожидается снег, мокрый снег, по северу региона – с метелями.

Ночь на воскресенье, 7 марта, ожидается такой же, как и предыдущая. В течение ночи и дня сохранится порывистый ветер, местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, причем по северу региона он будет умеренным. Днем воздух прогреется до -1…-6, а местами до +1…+6 градусов.

В ночь на понедельник, 8 марта, температура воздуха останется в прежних пределах – впрочем, как и днем. Западный ветер сохранит порывистый характер – он может достигать 17-22 метров в секунду. также будет идти снег, мокрый снег, местами – метели.