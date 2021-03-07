56 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе на утро 7 марта было выявлено 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Таким образом, почти за год коронавирусом заразились более 32 тысяч человек, а именно 32 109 жителей региона. Выздоровели 31 196 человек, в том числе 52 - за прошедшие сутки.

К сожалению, снова выросла статистика летальных исходов - скончалось еще три пациента. Заболевание протекало на фоне различных хронических патологий. У скончавшихся развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Сейчас медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1579 человек.

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