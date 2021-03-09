Бравший взятки за уголь экс-полицейский заплатил штраф в 1,4 миллиона рублей

Бравший взятки за уголь полицейский заплатил штраф в 1,4 миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Огромный штраф взыскали сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов с бывшего замначальника отдела дорожно-патрульной службы. Сам он за коррупционное преступление сейчас находится в колонии.

Штраф в размере 1,4 миллиона рублей взыскали сотрудники УФССП России по Кемеровской области с бывшего замначальника ДПС Новокузнецкого района. Он единовременно выплатил всю сумму штрафа и теперь продолжает отбывать наказание - два года в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба ведомства, новокузнечанин вместе со своим руководителем предложил предпринимателю выгодную сделку: он платит по 20 рублей с тонны угля, а они за это дают возможность его самосвалам беспрепятственно ездить по дорогам Новокузнецкого района. После того как об этой договоренности стало известно, сотрудников ГИБДД арестовали. А позже суд признал мужчину виновным в получении взятки, назначил в качестве наказания лишение свободы и судебный штраф.

- Судебные приставы МОСП по ВИП УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. После чего гражданин единовременно оплатил уголовный штраф в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

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