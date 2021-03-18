Поджигатель квартиры и машины в Кузбассе на два года отправился в колонию. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд отправил на два года в колонию-поселение жителя Киселевска. Мужчина поджег семейный автомобиль и квартиру. Из-за начавшегося пожара погибла соседка мужчины.

Потерпевшими по делу признаны пять человек: бывшая жена поджигателя, ее соседи и родственники погибшей женщины. Они заявили гражданские иски о возмещении материального ущерба на сумму около 400 000 рублей и морального вреда на сумму 4 300 000 рублей. Вопрос о возмещении будет рассматриваться позже.

Напомним, трагедия произошла в январе 2021 года в Киселевске. Тогда жители одной из многоэтажек в районе Красного Камня сообщили о том, что во дворе дома горит автомобиль. Его поджег один из жильцов дома, а потом поджег и свою квартиру. Как оказалось, незадолго до этого мужчина вместе с супругой был в гостях, там ему показалось, будто женщина флиртует с другим мужчиной. Мужчина один отправился домой и, чтобы отомстить женщине, он поджег семейный автомобиль, сделал фото и отправил его супруге, требуя вернуться домой. Та отказалась, и тогда ревнивец поджег квартиру. Огонь и дым повредил квартиру и машину, а также квартиры соседей. Более того, от отравления продуктами горения умерла 53-летняя женщина, которая жила на седьмом этаже.

- Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Вопрос о возмещении причиненного ущерба будет рассмотрен в гражданско-правовом порядке, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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