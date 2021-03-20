В Кузбассе 44 человека заразились коронавирусом за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 20 марта в Кузбассе у 44 жителей региона диагностировали коронавирус. Такую информацию сообщили в оперативном штабе.

Итого с начала пандемии на территории региона зарегистрировали 32 780 случаев заражения ковидом. Всего в настоящее время в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 323 пациентам. Необходимый курс лечения прошли уже 31 865 человек, они выздоровели и отправились домой. За последние сутки отрицательные анализы пришли 46 пациентам.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 086 человек. Не было и новых случаев смерти. Сейчас число умерших пациентов с коронавирусом составляет почти 600, а именно 592 человека.

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