В годовщину трагедии в «Зимней вишне» Следком опубликовал видео Фото: Кирилл ЧАЩИН

«Зимняя вишня» была обречена» - такие слова звучат в видеоролике, который опубликован в годовщину трагедии в торговом центре 25 марта 2018 года.

Три года назад в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Он унес жизни 60 человек, среди которых - 37 детей. Спустя три года после трагедии расследование пяти уголовных дел завершено - их объем превышает тысячу томов. К уголовной ответственности привлечены 15 человек, и в скором времени суд назначит каждому из них наказание.

- В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России. - Следствие установило недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также непроведение руководством регионального МЧС проверок по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей и дало их действиям правовую оценку.

В фильме, опубликованном на странице Следкома, подводятся первые итоги расследования той трагедии, называются виновные в ней.