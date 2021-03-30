Новокузнецк расширит свои границы за счет Новокузнецкого района Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Территория, которую занимает город Новокузнецк, в ближайшее время станет больше. Такое решение приняли депутаты во время заседания горсовета 30 марта.

Часть территории Новокузнецкого муниципального района, которая относится к Центральному сельскому поселению, в скором времени будет присоединена к Новокузнецкому городскому округу в районе поселка Абагур.

- Эта территория естественное продолжение застройки Центрального района Новокузнецка. Она привлекательна для развития непроизводственной сферы. Это живописные места на слиянии Томи и Кондомы, они удобны для многоэтажной

застройки, устройства набережных, бульваров, – отметил Роман Кисельников, председатель комитета НГСНД по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии.

Предполагается, что в новой части города Новокузнецка можно будет обустроить деловой центр города. Как только территория будет присоединена к городу, здесь начнутся строительные работы. Отметим также, что генплан развития Новокузнецка, который предполагает расширение застройки города в сторону Абагура, рассчитан до 2030 года. Решение же об изменении границ города должен принять Парламент Кузбасса.