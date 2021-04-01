17-летний подросток переполошил полицию в двух кузбасских городах Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кузбассе прекращены поиски пропавшего 17-летнего юноши. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области, поиск ребенка длился больше суток.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили подробности о прекращении поисковой операции, которая развернулась 31 марта в Прокопьевске. По данным ведомства, 17-летний юноша мог находиться и в Прокопьевске, и в Новокузнецке, поэтому его поиски одновременно шли с обоих городах. И, как оказалось позже, сбежав из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, подросток действительно отправился в Новокузнецк. Вернувшись обратно в Прокопьевск, он встретился с друзьями. Именно в их компании на одной из улиц его и обнаружили

- Инспекторы ПДН выяснили, что за время своего отсутствия подросток действительно совершил поездку в Новокузнецк, а по возвращении встретился с друзьями. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь полицейским предстоит выяснить, почему же подросток сбежал из центра. Кроме того, сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области выражаютпризнательность всем, кто принимал участие в поисках.