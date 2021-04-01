Новокузнечане пожаловались мэру Кузнецову на речку. ФОТО: страница Сергея Кузнецова в соцсетях

Житель Куйбышевского района обратились в главе Новокузнецка с критикой: их не устраивает, в каком состоянии находится река Горбуниха.

У маленькой речушки Горбунихи крутой нрав: во время весеннего половодья здесь очень сильно поднимается уровень воды, и малозаметная летом, весной река превращается в бурлящий поток. При этом та часть реки, которая проходит по городу, находится под землей.

- Но вовсе не это обстоятельство становится предметом многочисленных жалоб. Основная пешеходная зона возле моста - место узкое, не освещенное, очень много мусора. Спокойно пройти здесь сложно даже днем, не говоря уже про темное время суток, - рассказал глава города Сергей Кузнецов.

В таком состоянии находится пешеходная зона вдоль Горбунихи. ФОТО: страница Сергея Кузнецова в соцсетях

Глава города побывал в сложном для пешеходов месте и отметил, что в самое ближайшее время проектировщики должны составить комплексный план благоустройства этого участка. Предполагается, что здесь обустроян нормальную пешеходную зону, выровняют и осветят ее, а также установят безопасные ограждения.