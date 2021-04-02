Прокуратура Новокузнецка провела проверку по факту уборки воспитателями снега с крыши. Фото: novokuznetsk.ru

В Новокузнецке прокуратура провела проверку по факту уборки воспитателями снега с крыши детского сада. В этом усмотрели нарушения закона.

Как было установлено, 18 марта в Заводском районе Новокузнецка на крыше детского сада № 188 трудились специалист по кадрам, младший воспитатель, делопроизводитель и дворник.

В этот день исполняющая обязанности заведующего детсадом издала приказ «О проведении уборочных работ по очистке кровли». Таким образом, проведение очистки крыши осуществляли люди, не имеющие допуска к работе на высоте, без средств индивидуальной защиты от падения с высоты, при отсутствии ограждений пешеходного тротуара и выставленного дежурного лица для предупреждения пешеходов об опасности и подачи сигналов работающим на крыше, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- В соответствии с правилами по охране труда при работе на высоте к таковым отнесены те, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 метра и более при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 метров от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 метра, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 метра, - отметили в прокуратуре области.

Кроме того, исполнители работ должны иметь соответствующую квалификацию. К работе на высоте люди допускаются только после проведения специального обучения.

Прокурор Заводского района Новокузнецка внес руководителю детского сада представление об устранении нарушений закона, а также способствовавших им причин. Сейчас оно находится на рассмотрении.

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