Знаменитый енот Тема из Кемерова оказался в полицейской машине. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Енот Тема из Кемерова, знаменитый на всю Россию, попал в полицейские хроники – в позитивную часть ленты новостей. Тема вместе с хозяйкой Еленой Троскиной и школьниками вышел в профилактический рейд ради безопасности дорожного движения.

Один из самых популярных енотов России – Тема из Кемерова – был сфотографирован в полицейской машине. При этом на еноте был надет яркий жилет, а сопровождала его хозяйка, блогер Елена Троскина. Вместе с учащимися школы №74 они напоминали автомобилистам о том, что нужно быть предельно бдительными, так как на дорогах вновь появилось много несовершеннолетних пешеходов.

«Одна автолюбительница оказалась нашей подписчицей в соцсетях, она нас сразу узнала и была рада такой встрече. Пользуясь случаем, мы напомнили ей основные правила безопасного поведения», - рассказала после рейда Елена Троскина.

Елена также рассказала школьникам, что они с Темой всегда соблюдают правила дорожного движения, а также ответила на вопросы, которые касались жизни питомца, его привычек и образа жизни. Нужно ли говорить, что такой рейд пришелся по душе и школьникам, и автолюбителям.

Тема в жилете. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

«Уверена, все, кто попал под обаяние нашего очаровательного енота Темы, учтут советы и будут внимательны на дорогах», - подчеркнула Елена

Необычный рейд подарил всем участникам не только положительные эмоции, но и яркие кадры на память.